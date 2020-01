Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca social-democratii vor depune "categoric" in sesiunea parlamentara care incepe in februarie o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de Ludovic Orban. "In aceasta sesiune, incepand cu 1 februarie, categoric PSD va depune…

- PSD va depune moțiune de cenzura impotriva gurernului in urmatoarea sesiune parlamentara. Anunțul a fost facut duminica seara de Marcel Ciolacu. Liderul interimar al PSD invoca conflictul juridic dintre Parlament și Executiv și precizeaza ca Ludovic Orban ar trebui sa iși dea demisia. „In sesiunea parlamentara…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat la Antena 3 ca premierul Ludovic Orban trebuie sa demisioneze daca judecatorii CCR vor ajunge la concluzia ca Guvernul a generat un conflict juridic de natura constitutionala, prin angajarea raspunderii pe legea bugetului. Ciolacu susține ca…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, afirma ca premierul Ludovic Orban trebuie demisioneze daca judecatorii CCR vor ajunge la concluzia ca Guvernul a generat un conflict juridic de natura constitutionala, prin angajarea raspunderii pe legea bugetului. Ciolacu a afirmat ca in Romania nu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca PSD va sesiza Curtea Constituționala pe legile in cazul carora Guvernul și-a angajat raspunderea, asta pentru ca doua legi care reglementeaza același lucru se afla in dezbatere parlamentara. Ciolacu a precizat ca PSD nu va iniția o moțiune de cenzura.”PSD…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, inaintea sedintei Buroului Politic provizoriu, ca partdul discuta strategia la motiune impotriva ministrului Finantelor, Florin Citu, dar si ce va face in cazul in care Guvernul Orban decide sa-si asume raspunderea pe vreun pachet de legi…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD nu exclude varianta depunerii unei moțiuni de cenzura pentru demiterea Guvernului PNL pâna la finalul anului, dar nu acest lucru este prioritatea PSD în acest moment. Președintele interimar al PSD a adaugat ca așteapta sa vada pe ce legi își va asuma…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a confirmat, marti seara, posibilitatea ca PSD sa depuna, în luna februarie a anului viitor, o motiune de cenzura împotriva guvernului liberal condus de Ludovic Orban.