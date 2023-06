Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, și-a facut o viziune despre guvernare, dar greva profesorilor continua, astfel ca el nu-i poate lua locul, deocamdata, lui Nicolae Ciuca.Ciolacu a anunțat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca printre prioritațile PSD la guvernare se numara „patriotismul economic”, bazat pe o producție autohtona, nu pe produse de import. PSD vrea dezvoltarea […] The post Marcel Ciolacu are o viziune despre guvernare, deși inca nu e premier. Printre prioritațile anunțate, patriotismul economic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…