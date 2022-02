Marcel Ciolacu ameninta din nou cu alegeri anticipate! Presedintele PSD a declarat ca a intervenit o plictiseala in randul politicienilor din PNL care, din acest motiv, vorbesc despre ruperea coalitiei de guvernare. Social-democratul spune ca inevitabil se va ajunge la alegeri anticipate in cazul in care se va rupe actuala coalitie PSD – PNL – […] The post Marcel Ciolacu arata pisica PNL. PSD, gata de ALEGERI ANTICIPATE! first appeared on Ziarul National .