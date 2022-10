Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a declarat vineri, 23 septembrie, pentru Mediafax, ca partidul condus de Nicolae Ciuca nu a luat o decizie finala, dar ar putea agrea varianta social-democraților privind plafonarea prețurilor la energie. „Nu am luat o decizie, dar acest aspect va fi stabilit…

- Am putea plati, in continuare, cu 50 de bani mai putin pentru un litru de benzina sau motorina. In sedinta de aseara, Coalitia de guvernare a decis sa prelungeasca cu 3 luni masura compensarii pretului la carburanti. Are toate explicatiile Alina Sorocean.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 20 septembrie, ca in Romania ar putea exista un program „Rabla pentru becuri”, care sa ajute oamenii sa reduca din consumul de energie.Ciolacu a precizat, intr-o declarație de presa la Parlament, ca in Romania exista deja programul Rabla la electrocasnice,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, 14 septembrie, ca Executivul poate schimba „corpurile de iluminat care nu sunt eficiente”, in conformitate cu propunerile Comisiei Europene de a economisi energie.Virgil Popescu a marturisit ca el platește 120…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, 14 septembrie, ca Executivul poate schimba „corpurile de iluminat care nu sunt eficiente”, in conformitate cu propunerile Comisiei Europene de a economisi energie.Premierul Nicolae Ciuca a cerut ca…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a prezentat, joi, la finalul sedintei de Guvern, modificarile aduse Ordonantei 27. “In aceasta seara am aprobat modificarile la Ordonanta 27. Practic, se extinde perioada de aplicabilitate a Ordonantei 27 de la 1 septembrie anul anul acesta, deci practic de astazi…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma, intr-o declarație postata marți pe Facebook, ca PSD se bate ca in noua ordonanța de urgența toți actorii din energie – producatori, traderi, distribuitori, furnizori – sa plateasca o „contribuție de solidaritate” și spune ca, la insistențele PSD, Guvernul va adopta…

- ”Viitorul Uniunii Europene va fi, cu siguranta, verde. Energia regenerabila este o prioritate pentru tarile europene, iar Romania trebuie sa tina pasul, sa-si asume de urgenta angajamente si sa actioneze pentru stimularea productiei de energie din surse regenerabile, asa cum face si recomanda Comisia…