- „PSD este in integralitate, nu este nicio absența. Era un singur parlamentar care are o boala incurabila și era sub tratament, dar vine la aceasta moțiune. Am ințeles ca tot grupul AUR este prezent. Parlamentarii neafiliați au anunțat. Presupun ca vor fi voturi și de la minoritați. Ar trebui 20 de voturi…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca marti, la dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura, vor fi prezenti toti parlamentarii PSD. Ciolacu a declarat ca social-democratii mai au nevoie de 20 de voturi din arcul guvernamental pentru ca motiunea sa fie adoptata.

