Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o intrevedere cu președintele Senatului Parlamentului Republicii Cehe, Milos Vystrcil. Prinicpala tema a intrevederii a fost cooperarea bilaterala și sprijinul Cehiei pentru aderarea Romaniei la Spațiul Schengen.

- 21.11.2023 COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Apreciez sprijinul Cehiei pentru aderarea Romaniei la Spatiul SchengenCooperarea bilaterala si asupra temelor comune europene si regionale a fost principala tema a intrevederii intre premierul Marcel Ciolacu si presedintele Senatului Parlamentului…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, o intrevedere marti la Palatul Victoria, cu Milos Vystrcil, presedintele Senatului ceh, la care acesta a reconfirmat sprijinul Cehiei pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen.„Presedintele Senatului ceh a reconfirmat, la Bucuresti, sprijinul ferm al Cehiei pentru…

- Colaborarea in domeniile economic, aparare și securitate, precum și in ceea ce privește dosarele europene au fost principalele teme ale intrevederii intre premierul Marcel Ciolacu și noul ambasador al Republicii Franceze in Romania, E.S. Nicolas Warnery.

- Colaborarea in domeniile economic, aparare si securitate, precum si in ceea ce priveste dosarele europene au fost principalele teme ale intrevederii intre premierul Marcel Ciolacu si noul ambasador al Republicii Franceze in Romania, E.S. Nicolas Warnery, potrivit unui comunicat al guvernului. Prim ministrul…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut sambata, in Spania, o intalnire cu Olaf Scholz, cancelarul federal al Germaniei, cei doi discutand despre provocarile economice, sociale si geopolitice cu care se confrunta intreaga Europa. In același timp, premierul țarii a mai vorbit cu oficialul german și despre aderarea…

- Grecia si-a confirmat sprijinul pentru aderarea Bulgariei la SchengenGrecia si-a confirmat sprijinul pentru aderarea cu drepturi depline a Bulgariei la Spatiul Schengen in cadrul unei intrevederi intre ministrul bulgar al afacerilor interne, Kalin Stoianov, si ministrul grec al migratiei si azilului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, dupa intrevederea cu Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, in marja Summitului Celor Trei Mari, ca apreciaza sprijinul sau continuu pentru o solutie in favoarea aderarii Romaniei la spatiul Schengen cat mai curand posibil.