- Premierul Marcel Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlamentul Romaniei pe proiectul de lege care cuprinde mai multe masuri fiscale de reducere a cheltuielilor bugetare și de creștere a taxelor. „Vin astazi in fata dumneavoastra pentru a angaja raspunderea Guvernului pe care il conduc pe un pachet…

- Guvernul Ciolacu iși asuma raspunderea in Parlament pe proiectul de lege privind masurile fiscale. ”Va spun cu toata responsabilitatea, de azi s-a terminat cu dubla masura, s-a terminat cu banii facuți ușor din evaziune fiscala. Masurile au fost dezbatute indelung. In ultimele luni am avut un dialog…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca reforma fiscala pregatita de Guvern stimuleaza investițiile și producția in Romania. Trebuie sa introducem un sistem fiscal bazat pe echitate, pe corectitudine și respect fața de contribuabilul onest și de intoleranța totala fața de evazioniști, a spus el la un eveniment…

- Sistemul nu a functionat intr-o situatie banala, a unui ins oprit in trafic, a declarat joi, la inceputul ședinței de Guvern, premierul Marcel Ciolacu, despre accidentul din 2 Mai, unde un tanar drogat a omorat doi studenți, informeaza News.ro.Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca a vazut primele demiteri…

- Fostul premier Theodor Stolojan a declarat, la RFI, ca ”cei care se revolta impotriva PNRR nu ințeleg nimic din ce reforme trebuie sa faca Romania. Putem sa nu facem reforma pensiilor speciale? Cum am propus-o acum e o caricatura, ne facem ca facem ceva”.Theodor Stolojan a precizat ca Marcel Ciolacu…

- Marcel Ciolacu nu este "fraierul de serviciu", ci un premier cu o responsabilitate uriasa, intr-un moment critic pentru Romania, a declarat la RFI liberalul Theodor Stolojan, fost prim-ministru. El mai spune ca "cei care se revolta impotriva PNRR nu inteleg nimic din ce reforme trebuie sa faca Romania.…