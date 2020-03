Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, joi, la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”, ca ordonanța de urgența pentru pregatirea alegerilor parlamentare este neconstituționala, deoarece Guvernul Orban a introdus o prevedere prin care orice cetațean poate vota indiferent de locul in care se afla.„A dat OUG…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, inca o data, marți, ca PSD are suficiente voturi pentru a darama guvernul Orban."Sunt suficiente voturi, asta inseamna ca avem mai mult de 233. Este posibil sa ma vad cu domnul Ponta in aceasta seara, dar și cu alți lideri. Citește…

- „PSD se afla intr-un moment de cotitura si deciziile pe care le va lua PSD in lunile urmatoare vor decide soarta stangii. Resursa umana la nivelul conducerii PSD in aceasta perioada a fost slaba, prost pregatita. Am pierdut la nivel central atuul partidului de profesionisti care atunci cand vin sa guverneze…

- Marcel Ciolacu a afirmat, referitor la declarațiile unor revoluționari potrivit carora Ion Iliescu e „vinovat de sangele varsat” in decembrie '89, ca acest aspect trebuie sa il lamureasca istoria și mai nou instanța, conform Mediafax.„E un lucru pe care trebuie sa-l lamureasca istoria și mai…

- Șeful interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca nu exclude o „reintregire a stangii” sau o viitoare colaborare la locale sau parlamentare cu Pro Romania.„Eu nu am exclus o viitoare reintregire a stangii sau o viitoare colaborare la locale sau parlamentare. Este un lucru normal, suntem…

- Social-democrații care vor sa candideze la alegerile locale din 2020 ar putea sa treaca printr-un „concurs” de CV-uri organizat de Consiliul Național, spun surse din partid. Consiliul Național va face apoi recomandari catre conducerea centrala și o sa funcționeze ca un „juriu” pentru candidați. Consiliul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a pronuntat marti pentru mentinerea lui Raed Arafat in functia de sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, considerand o eventuala demitere a sa "o mare greseala". "Este una dintre cele mai mari greseli pe care actualul Guvern ar putea sa le…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a deschis larg porțile partidului și a spus ca foștii colegi, inclusiv Mihai Tudose, au cale libera spre revenirea in partid. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Mihai Tudose ne-a explicat ca ia in calcul o revenire in PSD, dar inainte de toate…