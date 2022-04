Stiri pe aceeasi tema

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, anunța, in numele intregii Coaliții de guvernare, depunerea Legii offshore, in Parlament. Ciolacu arata ca prin aceasta lege, Romania va reduce dependența de gazul rusesc prin exploatarea resurselor din Marea Neagra.

Cei doi președinți ai Parlamentului, Marcel Ciolacu și Florin Cițu vor merge intr-o vizita oficiala la Kiev, la invitația președintelui Radei Supreme din Ucraina, Ruslan Stefanchuk.

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, exclude ideea de a sustine "distrugerea" actualului sistem de urgenta din Romania, el elogiindu-l pe seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pentru modul in care a pus la punct acest sistem, potrivit News.ro.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a ținut sa transmita un mesaj de forța catre primarii de comune și orașe. El arata ca pachetul "Sprijin pentru Romania" va implementa o serie de masuri prin care va crește nivelul de trai și Romania va reporni motoarele economice.

Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca Florin Citu, care a demisionat sambata de la conducerea PNL, ar fi avut ocazia sa contruiasca cu USR Romania pro-europeana, dar a ales "sistemul de epoleti si baroni".

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca liberalizarea pieței energetice din Romania a fost una hatotica.

Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la Constanta, ca in iunie va avea loc Consiliul JAI (Justitie si Afaceri Interne, n.red.) al UE, iar in aceasta perspectiva toti decidentii politici din Romania "vorbesc aceeasi limba: locul Romaniei e in Schengen".

Președintele PNL, Florin Cițu susține ca liberalii cauta soluții pentru o guvernare mai buna și accepta orice soluție buna pentru Romania, insa se opune masurilor care risca sa distruga economia.