Miercuri, la Forumul Rebuilding Ukraine, premierul Marcel Ciolacu a subliniat ca Ucraina se poate baza pe sprijinul Romaniei in ceea ce privește eforturile de reconstrucție și susținerea integrarii Ucrainei in NATO și Uniunea Europeana. „Azi la Kiev, impreuna cu omologul meu, proiectam intr-un cadru extins de cooperare sectoriala pentru conectarea tarilor noastre la capacitate maxima. Mesajul meu este clar – Ucraina poate conta pe Romania acum si pe termen lung. Ma refer in primul rand la procesul de reconstructie si la sustinerea integrarii Ucrainei in NATO si Uniunea Europeana. Romania va fi…