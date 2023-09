Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu a anunțat o zi de doliu național in Republica Moldova, in urma decesului fostului politician Mircea Snegur. Mircea Snegur a murit in seara de 13 septembrie 2023, la varsta de 83 de ani. “Am aflat cu profunda tristețe ca in aceasta noapte a decedat Mircea Snegur, primul Președinte…

- ”Pentru iarna aceasta, asa cum Romania a procedat si iarna trecuta, suntem absolut disponibili sa asiguram securitatea si furnizarea acestor resurse vitale pentru Republica Moldova. Republica Moldova inmagazineaza o cantitate de gaze in Romania, e adevarat o cantitate mica, pentru ca acestea sunt conditiile…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, miercuri, cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in marja Summitului Inițiativei celor Trei Mari care este gazduit de Romania. Șeful PSD a transmis ca Romania „susține ferm solicitarea Chișinaului de a se asocia acestui format de cooperare, care vizeaza,…

- Guvernul Romaniei a actualizat, in ședința de vineri, Planul anual de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara aferent anului 2023 prin care Republica Moldova va beneficia de o finantare de 4,285 milioane de lei din bugetul total alocat, informeaza Agerpres.„Planul aferent anului…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca daca PNL nu va susține pachetul de masuri fiscale și de reforma a statului iși va depune mandatul de premier, scrie G4Media. ”Daca liberalii nu ințeleg situația și ce e in joc, eu imi pun mandatul pe masa și mergem la alegeri. Am și eu rabdarea mea. Jocul e peste…

- ”Nuclearelectrica si Energocom, furnizorul de energie al Republicii Moldova, anunta semnarea unui Memorandum de Intelegere (MoU) pentru a dezvolta cooperarea pe termen lung in sectorul energetic si pentru a atinge obiective strategice comune. Obiectivul Memorandumului de Intelegere este de a explora…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri la Chisinau, in prima sa vizita externa efectuata de la preluarea mandatului, ca are sentimentul ca a venit „acasa” si nu „la un frate mai mare sau mai mic, ci la un frate geaman”. Premierul a aratat ca relatiile comerciale dintre Romania si Republica Moldova,…