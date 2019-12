Stiri pe aceeasi tema

- Organizația PSD Braila a decis, sâmbata, sa adreseze o invitație lui Mihai Tudose și celorlalți membri ai filialei județene a Pro România care au demisionat în bloc din partidul lui Ponta de a se alatura PSD. Social-democrații motiveaza decizia prin „necesitatea coagularii eforturilor…

- Marcel Ciolacu a spus ca este posibila reintoarcerea in PSD a fostului prim-ministru Mihai Tudose, liderul social-democrat invocand, intr-o emisiune la Antena 3, importanța mandatului de europarlamentar deținut de Tudose.”Este posibil sa se intoarca. Trebuie avuta o discuție in interiorul organizației…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fostul premier Mihai Tudose `e posibil sa se intoarca' in partid dupa ce a demisionat din Pro Romania. `Trebuie o discutie in organizatia de la Braila', a indicat acesta. 'Grindeanu si Neacsu au fost exclusi abuziv,…

- Victor Ponta a analizat, luni seara, la TVR, in emisiunea ”Romania9”, realizata de Ionuț Cristache, noile evoluții din PSD. Ponta a considerat ca o eventuala preluare a partidului de catre Marcel Ciolacu nu e cea mai rea varianta, dar ar aprecia mai mult daca Sorin Grindeanu ar ajunge șeful partidului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața, in Vrancea. Seismul a fost urmat de altul, de 2,8 grade, in Banat, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Citește și: Mihai Tudose trage cu TUNUL și are o poziție DIFERITA fața de…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a reacționat, pe Facebook, dupa ce Guvernul Orban a trecut in Parlament.Citește și: Stenograme incendiare! Execuția incercata de o femeie ‘cablata’ la DNA: Dați-i dumneavoastra plicul asta "PNL a ajuns azi la guvernare prin tradari și…

- Anunț bomba facut de Daniel Constantin. Acesta a declarat ca șase parlamentari PRO Romania vor vota Guvernul Orban. Anunțul acestuia vine dupa ce conform lui Victor Ponta, Mihai Tudose ar fi negociat cu PNL pentru susținerea guvernului. Oonform lui Constantin, nu este exclus ca Guvernul sa fie votat…

- Premierul Viorica Dancila a lansat un atac virulent, joi, in Parlament, la adresa liderului ALDE Calin Popescu Tariceanu, caruia i-a reproșat ca a fugit de la guvernare și și-a sacrificat propriul partid.„Il avem pe domnul Tariceanu, care și dumnealui a pus umarul la acest demers sortit eșecului.…