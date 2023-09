Marcel Ciolacu anunță o posibilă candidatură la prezidențiale Premierul Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, in cadrul unui interviu pentru Digi24.ro, ca dupa alegerile locale din 2024 va putea vorbi și despre o posibila candidatura a sa la prezidențiale. Intrebat daca va candida la alegerile prezidențiale, liderul PSD a spus:„In primul și in primul rand, cele mai importante alegeri pentru mine, ca și președinte PSD, sunt alegeri europarlamentare. Dupa europarlamentare, cele mai importante alegeri sunt alegerile locale. Dupa locale, vin la dumneavostra și stam de vorba”. The post Marcel Ciolacu anunța o posibila candidatura la prezidențiale appeared first… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

