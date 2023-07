”Am avut pana acum doua sau trei intalniri, este evident ca trebuie luate anumite masuri nu numai de reducere si in ceea ce priveste veniturile, lucrul acesta se stia inca din luna mai, in urma avertismentului venit de la Comisia Europeana. Cred ca vineri vom avea iarasi o discutie cu fostul ministru al Finantelor, cu actualul ministru si cu presedintele Senatului iar in zilele urmatoare, saptamana urmatoare incepem sa luam decizii”, a spus premierul Marcel Ciolacu, la Berlin. ”Nu se va mari niciun impozit, nu vor fi introduse impozite noi, se va lucra exact pe ceea ce ne-am asumat in acest moment,…