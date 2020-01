Stiri pe aceeasi tema

- Validarea unei "dubluri" pentru fiecare ministru intr-un for statutar reprezinta o urgenta pentru PSD, a afirmat joi, la Slatina, presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu. Ciolacu a raspuns astfel unei intrebari privind prezentarea de catre social-democrati a unui "cabinet…

- Liderul Grupului UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, a declarat joi, pentru Agerpres, ca parlamentarii formatiunii sale vor vota motiunea de cenzura pe care PSD doreste sa o depuna, dupa ce Guvernul a anuntat ca isi va asuma raspunderea pentru alegerea primarilor in doua tururi."Daca se contureaza…

- "Daca se contureaza semnaturi suficiente pentru a depune o motiune de cenzura pe procedura asumarii raspunderii, atunci UDMR va sustine procedura motiunii. Da, vom vota motiunea atunci. Este o decizie care era vizibila, in momentul in care am discutat cu liberalii pe conturarea actualului guvern,…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, sper sa zadarniceasca planurile lui Klaus Iohannis pentru alegeri anticipate, prin formarea unei noi majoritati in Parlament, care sa propuna un premier dupa demisia sau demiterea lui Ludovic Orban."Nu subestimati capacitatea PSD de a forma o noua majoritate…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca decizia premierului Ludovic Orban de a-și angaja raspunderea pe Legea bugetului este o ”greșeala democratica” și nu exclude depunerea unei moțiuni de cenzura, dar aceasta decizie va fi luata intr-o ședința a Biroului Permanent...

- Guvernul condus de Ludovic Orban vrea sa faca o revoluție in ceea ce privesc pensiile speciale și propune o noua Ordonanța de Urgența. PSD, prin vocea actualului Președinte interimar, Marcel Ciolacu, nu este de acord cu propunerea facuta de actuala guvernare și incearca sa rstoarne calculele facute.…

- L. Orban la preluarea mandatului de ministru al economiei Ludovic Orban: Am tinut sa fiu prezent astazi aici, pentru instalarea oficiala a noului ministru al economiei, energiei si mediului de afaceri. Dupa cum stiti, astazi, la prima sedinta oficiala de guvern a guvernului nou învestit…

- "E in lucru Ordonanta de Urgenta. Din cauza ca am restrans numarul de ministere este necesara operarea unei restructurari si asta se pregateste, e in lucru ordonanta de urgenta de restructurare a Guvernului", a declarat Ludovic Orban marti, in prima zi dupa depunerea juramantului ca prim ministru. …