Marcel Ciolacu anunță creșterea PENSIILOR: Unele s-ar putea majora cu 40% „Eu imi doresc ca pana la 1 ianuarie sa am promulgata legea pensiilor, intreaga reforma a pensiilor, cea prevazuta in cererea de plata numarul 4", a afirmat Ciolacu, la un post TV.El a mentionat ca, impreuna cu Banca Mondiala si cu Comisia Europeana, s-a decis sa se mearga pe varianta prin care se inchid inechitatile in interiorul legii pensiilor."Eu merg pe primul scenariu pe care l-am convenit cu Comisia, cea in care se inchid foarte mult inechitatile. De exemplu, sunt oameni care au muncit 30 de ani si au pensie de la CAP de 1.000 de lei, 1.500 de lei. Nu exista contributie pe timpul lui Ceausescu.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

