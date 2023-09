Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, in privinta masurilor fiscale pentru care isi va asuma raspunderea in Parlament, ca nu vor fi introduse taxe noi si nu este vorba de scaderi de salarii in zona bugetara, ci reducerea cheltuielilor din sistemul bugetar, ceea ce este „total corect”. „A fost o discutie,…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, vineri, la Bruxelles, de presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Ciolacu a afirmat ca se bucura sa constate ca aceasta recunoaste eforturile financiare si logistice uriase facute de Romania pentru a sprijini Ucraina si Republica Moldova. El de asemenea…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, in judetul Tulcea, ca este clar ca tinta de deficit de 4,4% din PIB va fi depasita, insa nu crede ca exista riscul ca Romania sa piarda fonduri europene. "Am avut o discutie (cu premierul inainte de a pleca la Bruxelles - n.r.), cunosc abordarile promovate…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca va merge joi dupa-amiaza la Bruxelles si ca exista semnale ca la nivelul Comisiei Europene vor fi recunoscute eforturile financiare "deosebite" facute de Romania, in acest an, pentru sustinerea Ucrainei si Republicii Moldova.

- Premierul Marcel Ciolacu pleaca la Bruxelles, acolo unde va negocia masurile fiscale ale Guvernului. Surse guvernamentale ne-au precizat faptul ca premierul va incerca sa prezinte cheltuielile reale ale Romaniei pentru a evita suspendarea fondurilor europene, ca urmare a depașirii țintei de deficit…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Grecia unde participa la o reuniune de lucru a sefilor de stat si de Guvern din sud-estul Europei si Balcanii de Vest, organizata de prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis. „Am avut o discuție consistenta…

- Guvernul a renunțat la o serie de restricții privind taxarea microintreprinderilor și a diminuat valoarea impozitului pentru locuințele mai scumpe de 500.000 de euro, potrivit informațiilor Profit.ro.Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, va merge la Bruxelles pentru a prezenta ordonanța cu masurile fiscale…

- Senatorul Claudiu Tarziu, presedintele Consiliului National de Conducere al AUR, cere Guvernului sa intervina pentru deblocarea sumelor de la Bruxelles alocate fermierilor romani afectati de importurile din Ucraina si sa urgenteze plata despagubirilor de seceta pentru culturile de primavara calamitate…