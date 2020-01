Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Slatina, dupa anunțul Guvernului privind angajarea raspunderii pe adoptarea legii referitoare la alegerea primarilor in doua tururi, ca social-democrații vor depune moțiune de cenzura, primii parteneri la acest demers fiind UDMR.„Au…

- Sedinta CEx este programata la ora 12, la Palatul Parlamentului. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social democrații vor incepe strangerea de semnaturi pentru depunerea unei motiuni de cenzura privind demiterea Cabinetului Orban in urmatoarea sesiune parlamentara, care…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca in urmatoarea sesiune parlamentara, PSD va depune o moțiune de cenzura. Acesta a mai afirmat ca, in cazul in care Curtea Constituționala a Romaniei va da dreptate opoziției in privința asumarii raspunderii…

- PSD anunța o moțiune de cenzura in urmatoarea sesiune parlamentara. De ce vor social-democrații vor sa dea Guvernul jos Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca PSD va depune o motiune de cenzura in urmatoarea sesiune parlamentara, insa temele motiunii nu au fost…

- Presedintele interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu, a anuntat, miercuri, ca intentioneaza sa convoace Comitetul Executiv National al partidului la inceputul saptamanii viitoare pentru a decide daca PSD va sesiza Curtea Constitutionala in privinta proiectului de buget pe 2020 pe care Guvernul…

- PSD va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la doua proiecte pe care Guvernul si-a asumat raspunderea, in conditiile in care sunt in procedura parlamentara acte normative privind amanarea termenului pentru cresterea vechimii in vederea accederii la Institutul National al Magistraturii si reglementarea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca PSD va sesiza Curtea Constituționala pe legile in cazul carora Guvernul și-a angajat raspunderea, asta pentru ca doua legi care reglementeaza același lucru se afla in dezbatere parlamentara. Ciolacu a precizat ca PSD nu va iniția o moțiune de cenzura.”PSD…