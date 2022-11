Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția cere ragaz o saptamana sa rezolve divergențele privind procentul de creștere a pensiilor sau eliminarea pensiilor speciale. Reglementarea pieței energiei completeaza lista problemelor care au invrajbit PSD și PNL in ultima luna.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca discuțiile politicienilor despre creșterea pensiilor nu vizeaza decat procente și nu acopera problema in intregime. Ciolacu mai spune ca o decizie nu poate fi luata decat dupa se vor fi tranșate subiectele legate de energie și pensii speciale. Fii…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca obiectivul social-democraților il reprezinta creșterea salariului minim de la 1 ianuarie, de la 2.550 de lei la 3.000 de lei. In aceasta schema de creștere, statul va suporta 200 de lei, iar angajatorul 250 de lei. Fii la curent cu cele mai noi…

- Marcel Ciolacu a precizat ca a fost convenit in coalitie ca va fi marit salariul minim la 3.000 lei, iar pensiile vor fi majorate cu minim 10%. Liderul PSD a reiterat ca a cerut Ministerului Muncii si Ministerului de Finante o analiza a veniturilor pe familie, pentru a vedea situatia punctual si…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie, la 3.000 lei, majorarea pensiilor urmand a fi de maximum 11%, in functie de bugetul pe anul viitor, au precizat, sambata, surse politice citate de News.ro. Majorarile pensiilor si ale salariului minim urmeaza sa fie incluse in proiectia…

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, 24 septembrie, la Digi24, ca „efectiv nu se poate trai cu salariul minim in Romania”, iar varianta convenita de el cu partenerii sociali este ca salariul minim brut lunar sa fie majorat in 2023 la 3.000 de lei. Coaliția PSD-PNL trebuie sa ia…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anuntat, miercuri, ca PSD va propune in coalitie cresterea salariului minim la 3000 de lei.„Vom propune in coalitia politica majorarea salariului minim pana la 3.000 lei cu pastrarea acelui mecanism de netaxarea a unei valori de 200 de lei. Dar valoarea va fi obligatorie.…

- Este un nou scandal in coaliție pe tema creșterii pensiilor și salariilor. PSD anunta cresteri de pensii si majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie. PNL spune ca nu au fost discutate astfel de masuri. Premierul, pe de alta parte, spune ca vor fi facu