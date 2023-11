Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Vasile Dincu a acuzat liberalii ca au un dublu discurs, dupa ce prim-vicepresedintele PNL, Rareș Bogdan, a spus ca guvernarea alaturi de PSD a devenit „insuportabila”, iar daca ar fi dupa el, s-ar rupe Coaliția. Dancu a declarat, miercuri, in emisiunea Studio Politic, la Digi24, ca liberalii…

- Legea pensiilor a trecut de Senat, cu 85 de voturi „pentru”, 6 voturi „impotriva” (AUR) și 19 abțineri (USR). Voturile pentru au fost date de PSD, PNL și unii parlamentari UDMR. Legea pensiilor urmeaza sa fie dezbatuta in Camera Deputaților. Liderul senatorilor AUR Claudiu Tarziu a explicat ca senatorii…

- Nicolae Ciuca i-a atenționat pe liberali ca in 2024 nu au voie sa vina cu proiecte de umplutura care sa risipeasca banul public."Avem un angajament asumat la nivelul Coaliției ca bugetul sa treaca pana la sfarșitul sesiunii parlamentare. Trebuie sa alegem ce este cu adevarat prioritar pentru romani,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca Guvernul va creste masiv amenzile, va confisca pe scara larga bunurile provenite din evaziune si va impozita cu 70% tot ce inseamna avere ilicita.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca Guvernul, prin masurile fiscale pe care le ia, nu introduce taxe noi, ci scoate din exceptii si niciun om de rand nu va fi afectat de aceste masuri. „Nu se mai mareste nicio taxa. Noi am venit cu un pachet pe toate cele trei paliere. Noi avem exceptii, eu…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ieri ca Romania are cea mai mare evaziune fiscala din Uniunea Europeana, dar ca a observat in ultima vreme o schimbare de atitudine la nivelul institutiilor statului, potrivit Agerpres. Precizarile au fost facute in contextul in care proiectul de lege pentru care…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, europarlamentar, a declarat luni la Antena 3 ca din punctul sau de vedere Romania ar face o greșeala daca ar ceda OMV-ului controlul gazelor din Marea Neagra ca preț pentru intrarea in Schengen.„Sunt convins ca (OMV, n.red.) vor respecta intocmai ce spune legea…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat de ce Romania nu are bani pentru pensii mai mari! Evaziunea fiscala e la cote alarmante, iar social- democratul spune ca e nevoie de masuri urgente pe care și le va asuma rapid."A doua mare problema unde trebuie sa dam un raspuns puternic și imediat este combaterea…