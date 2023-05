„Noi am avea cam in 5 ani sa intram la OCDE. Ati vazut ca am facut si o comisie parlamentara. Am si decis in interiorul coalitie ca domnul Nicolae Ciuca, dupa ce nu va mai fi premier, sa fie presedintele acestei Comisii „Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica – n.r.). Cu alte cuvinte sa existe o continuitate si o coerenta in ce s-a pornit la Guvern si cu ce s-a pornit la Parlament. Am fost si laudati pentru acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu, vineri la Piatra Neamt.…