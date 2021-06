„PSD este in integralitate, nu este nicio absența. Era un singur parlamentar care are o boala incurabila și era sub tratament, dar vine la aceasta moțiune. Am ințeles ca tot grupul AUR este prezent. Parlamentarii neafiliați au anunțat. Presupun ca vor fi voturi și de la minoritați. Ar trebui 20 de voturi sa vina din arcul guvernamental ca moțiunea sa treaca. In jur de 20, mai exact 18”, a declarat Marcel Ciolacu, luni, la un post TV.„Dar eu, daca aș fi in locul lui Ludovic Orban, aș face un act de patriotism și aș indemna colegii sa voteze aceasta moțiune sa scapam de acest guvern (...) Ludovic…