- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca sunt aproximativ 350 de romani in Fasia Gaza, dintre care circa 250 au solicitat repatrierea in Romania. Aproape 2.200 de romani au fost adusi acasa, din Israel, dupa izbucnirea conflictului, a mai anuntat prim-ministrul, intr-o intervenție la Romania TV, citata…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat despre situatia romanilor din Fasia Gaza ca este vorba de persoane cu dubla cetatenie. ”Nu a putut nimeni. Absolut nimeni, in acest moment, nu a iesit din Fasia Gaza”, a pres seful Executivului, precizand ca ”exista grupuri, la Celula de criza si se comunica cu aproape…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica seara ca autoritațile romane sunt in contact cu romanii din Fașia Gaza. Acesta a precizat ca, in acest moment, nu exista motive de ingrijoare in privința siguranței lor. Premierul Marcel Ciolacu a declarat despre situația romanilor din Fasia Gaza ca este…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminica seara, referitor la razboiul dintre Israel și Hamas ca niciun roman nu a parasit pana in acest moment Fașia Gaza, precizand ca exista o celula de criza prin care se ține in permanența legatura cu cetațenii noștri.Totodata, premierul nu a vrut sa dezvaluie…

- Armata isralieana a transmis, sambata seara, ca pregatește „urmatoarele etape ale razboiului” impotriva Hamas, prin implementarea unei „game largi de planuri operaționale ofensive” care includ un „atac comun și coordonat din aer, de pe mare și de pe uscat”. In același timp, purtatorul de cuvant al Forțelor…

- O reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU va fi convocata in urma celui mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, a anunțat Ministerul de Externe al Braziliei, potrivit Sky News . Zeci de persoane au murit si sute au fost ranite, dupa atacul gruparii Hamas din Fasia Gaza, scrie…

- Update. „Suntem in razboi și vom caștiga”, a spus premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Inamicul nostru va plati un preț de un fel pe care nu l-a mai cunoscut pana acum”, a declarat Netanyahu intr-un discurs video. Update. Sute de locuitori din nord-estul Fașiei Gaza și-au parasit casele sambata…