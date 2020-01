Stiri pe aceeasi tema

- "Congresul va avea loc cel tarziu pana pe data de 29 februarie. La 1 martie partidul trebuie sa fie in precampania alegerilor locale. (...) Eu am venit cu solicitarea si in fata colegilor si sa vin pentru un vot luni, la Comitetul Executiv, ca la congres candidaturile sa fie pe motiuni, asta insemnand…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, ia in calcul sa nu candideze la șefia partidului, la Congresul din februarie, daca in Comitetul Executiv Național nu se aproba sistemul de alegeri pe „moțiuni”. Ciolacu vrea la Congres ca fiecare candidat sa se prezinta cu o echipa completa și cu un program…

- Marcel Ciolacu a afirmat, intrebat daca va candida la vreo funcție de conducere in PSD, ca momentan mandatul sau este sa organizeze Congresul din 29 februarie, pentru a fi unul corect și transparent, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cel mai bogat ministru din cabinetul Orban-Ce avere are Monica…

- Viorica Dancila a demisionat marți seara de la șefia PSD. In locul sau, pana la Congresul din luna februarie, va fi președinte interimar Marcel Ciolacu, iar Paul Stanescu va fi secretar general interimar. Aceasta schimbare a venit dupa ce mai mulți lideri PSD au cerut o resetare a partidului, dupa scorul…

- Marcel Ciolacu, noul președinte interimar al PSD, a facut declarații la sediul partidului, dupa demisia Vioricai Dancila."Aș vrea sa mulțumesc doamei Viorica Dancila. Este pentru prima oara cand eu am participat la un Cex in care toți liderii și-au spus opinia. Un CEX matur, pe fond. Cu toții…

- Liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau a declarat, dupa Comitetul Executiv National, ca Congresul PSD va avea loc undeva in luna februarie sau martie. Intrebat de ce atat de tarziu, Badalau a invocat sarbatorile de iarna. El nu a stiu sa spuna nici de ce sefia partidului nu este preluata de Eugen Teodorovici,…

- Mai multi lideri ai PSD s-au intalnit marti dimineata in biroul lui Marcel Ciolacu pentru a discuta de sedinta de Comitet Executiv de marti seara. Tabara din jurul lui Ciolacu a discutat cu mai multi vicepresedinte, cu Mihai Fifor, precum si cu Viorica Dancila, pentru a-si da demisia in bloc, potrivit…

- Discutia dintre Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, si Viorica Dancila, presedintele PSD, a ajuns la o concluzie dorita de mai multi lideri ai partidului. Potrivit unor surse din partid, Viorica Dancila isi va anunta marti retragerea din functia de presedinte al PSD.