Stiri pe aceeasi tema

- Rugat sa comenteze afirmatiile premierului Ludovic Orban care a spus ca adolescentii sunt "raspandaci", Ciolacu a raspuns:"Raspandac e Orban. Raspandacul principal. Nu e o gluma. S-au inchis parcurile in Bucuresti pentru ca se intalnesc tinerii noaptea in parcuri? Pai cum se intalnesc…

- "Vor mari categoric TVA-ul. Avem abordari diferite. Noi vrem sa mergem pe impozitarea marilor venituri. Ei vor protejeze marile venituri. De fapt, marirea TVA-ului o suporta intreaga populatia", a spus Marcel Ciolacu, la B1 Tv. Liderul PSD a spus ca social-democratii propun impozitarea progresiva…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la emisiunea „Eu contez, eu votez”, transmisa joi de Libertatea ca situația din Romania se va inrautați, iar Guvernul Orban, conștient ca nu o mai poate ascunde, se grabește cu alegerile. Ciolacu prezice creșterea numarului de imbolnaviri și decese din cauza…

- „Marcel Ciolacu, astept sa-ti ceri scuze”, i-a transmis Florin Citu președintelui Camerei Deputaților, care este și liderul PSD. ATENȚIE, imagini CUMPLITE! Teroriștii din VIENA au fost filmați in plina acțiune „Așa vrea Ciolacu sa conduca Romania! Imi este foarte greu sa scriu ce simt in aceste…

- "Noi am ales calea de a duce, de aceasta data, cei mai buni specialisti in Parlament, mai ales in domeniul sanatatii, si ma uit pe lista PNL-ului, unde au ramas traseistii. (..) Fara nicio retinere va spun ca PNL in acest moment este cel mai nereformat partid din Romania, de departe", a declarat…

- Președintele PSD Bacau, Dragoș Benea, a vizitat alaturi de Marcel Ciolacu spitalul modular din Bacau pe care l-a catalogat drept "a opta minune a lumii". "Am tinut mortis sa-l invit pe liderul PSD la acest obiectiv care a fost ocolit de toti ministrii Guvernului Orban in ultimele doua-trei…

- Liderul social-democrat spune ca "Romania nu are nevoie de experimente" si le ureaza succes candidatilor partidului pe care il conduce, aratandu-se convins ca romanii vor alege PSD la scrutinul local. "Traversam o perioada grea, atat din punct de vedere sanitar, cat si economic si social.…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, vine in studioul Libertatea, de la ora 11.00, in emisiunea LA FIX, unde va discuta cu Adriana Nedelea despre așteptarile partidului la alegerile locale, alianța cu Robert Negoița, șansele de a caștiga Primaria București și primariile de sector, dar și despre susținerea…