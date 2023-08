Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bun exemplu ca PSD se pregatește intens de alegerile de anul viitor inainte ca Marcel Ciolacu sa preia mandatul de premier sunt pensiile speciale și legea depusa acum urgent de PSD, deși exista un act normativ asemanator introdus de USR de aproape un an de zile. Social democrații au pierdut…

- Cu trei partide politice aflate la Guvernare, avem o țara in care aproape toate domeniile sunt blocate. Dupa un an și jumatate de cand Coaliția se afla la Guvernare, am ajuns la un punct și de la capat. Deși in aceste zile trebuia sa fie gata lista noilor miniștri din Guvernul Ciolacu, totul este amanat.…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a agreat cu reprezentanții Comsiiei Europene principalele investiții care vor fi facute in Romania din fondurile UE de 1,4 miliarde de euro din capitolul RepowerEU, dar in privința renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliența…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, ca pana luni are ambitia sa prezinte liderilor coalitiei tot ceea ce a discutat cu Comisia Europeana si sa inchida acest jalon privind pensiile. Despre pensiile speciale, el a aratat ca mai sunt anumite aspecte tehnice sesizate de Comisie pe care…

- Mai sunt aproximativ doua saptamani pana cand se schimba premierii și ministerele, iar șeful PSD, Marcel Ciolacu, vrea sa demonstreze pe ultimele zile ca reformeaza pensiile speciale. In tot acest timp, Nicolae Ciuca este cel trimis in fața sa ne anunțe Ordonanța austeritații, cu masuri care sa protejeze…

- „Studiul este in analiza la Ministerul Muncii si am convenit in coalitie ca, in momentul in care se va finaliza, vom avea concluziile de la Ministerul Muncii sa poata sa fie prezentate si sa luam o decizie in coalitie”, a afirmat Nicolae Ciuca, joi, dupa ce reprezentantii Bancii Mondiale au precizat…

- „Studiul este in analiza la Ministerul Muncii si am convenit in coalitie ca, in momentul in care se va finaliza, vom avea concluziile de la Ministerul Muncii sa poata sa fie prezentate si sa luam o decizie in coalitie”, a afirmat Nicolae Ciuca, chestionat despre faptul ca reprezentantii Bancii Mondiale…

- Presedintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus miercuri seara, la Romania TV, ca obiectivul sau este legea pensiilor speciale si ca a discutat cu ministrul Muncii, Marius Budai, sa vina de la Bruxelles cu ultimele lamuriri privind aceasta lege. Ciolacu a explicat ca isi doreste ca legea pensiilor…