Marcel Ciolacu a vorbit despre pensiile speciale, dar și despre cat de important este acest aspect pentru Romania. Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca, in cazul in care nu va fi facuta reforma pensiilor speciale prevazuta in PNRR, cand va fi premier isi va asuma raspunderea pe o astfel de lege in fata Parlamentului. „Stiti parerea mea in ceea ce priveste pensiile speciale. Sunt si un jalon (in PNRR. Romania nu are voie sa piarda vreun euro din PNRR. Cu atat mai putin sa piarda bani pentru ca nu a trecut jalonul si legea pensiilor speciale”, a declarat Marcel Ciolacu, vineri la Piatra…