Stiri pe aceeasi tema

- In baza noii legi, romanii vor fi eligibili pentru a primi pensie la atingerea varstei necesare. Pensia minima se ridica la 40% din salariul minim brut, cu o creștere suplimentara de 1% pentru fiecare an de munca in plus.Conform noii legislații, se pune accent pe distincția dintre salariații care au…

- Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca pensiile vor crește anul viitor, avand in vedere ca „este o lege in vigoare in care pensiile se indexeaza cu inflația din anul trecut”. Premierul a adaugat ca iși dorește ca pensiile sa fie majorate diferențiat.

- CARAȘ-SEVERIN – Potrivit senatorului social-democrat, ideea majorarii TVA este doar o propunere a Comisiei Europene, in niciun caz o impunere! „Premierul este determinat sa realizeze toate reformele din PNRR și este pregatit sa iși angajeze raspunderea in Parlament, ne asigura Ion Mocioalca. Pe masa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, 2 septembrie, dupa sedinta Consiliului Politic National al social democratilor, ca una dintre prioritati este o noua lege a pensiilor.Premierul a spus ca vrea sa intre in vigoare din 1 ianuarie 2023.Consideram ca este nevoie de o noua lege a pensiilor…

- Senatorii si deputatii raman in vacanta parlamentara pentru ca amendamentele la legea pensiilor speciale trebuie discutate mai intai la Bruxelles și inca nu au fost finalizate, iar oficialii europeni revin din vacanța dupa 21 august, au declarat miercuri, 16 august, surse politice pentru Libertatea.Pe…

- Sunt vehiculate mai multe scenarii pentru majorarea pensiilor care va avea loc, cel mai probabil, la 1 ianuarie 2024, chiar daca la Ministerul Muncii inca se lucreaza la aceasta noua lege. CE CREȘTERI PUN LA CALE GUVERNANȚIIPensia minima: 1.125 lei (sageata crestere) 1.280 lei(13,8%)- (↗) 1.310 lei…

- „1,1 miliarde de euro pentru romani pentru panouri fotovoltaice si eficientizarea energetica a locuintelor! Noul plan REPowerEu, in valoare totala de 1,4 miliarde de euro, pe care il vom trimite la Comisia Europeana pana la sfarsitul lunii august va fi axat pe programe dedicate direct romanilor! Concret,…

- Potrivit unor surse, Simona Bucura Oprescu va fi noul ministru al Muncii, iar Natalia Intotero va fi noul ministru al Familiei. De asemenea, in cadrul ședinței de guvern s-a stabilit ca Paul Stanescu va prelua conducerea PSD București, dupa autosuspendarea Gabrielei Firea Voturile au fost luate intr-o…