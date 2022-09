Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca anul viitor nu va exista nicio modificare a Codului Fiscal. El a facut aceasta declarație dupa o intalnire cu reprezentanții mediului de afaceri reuniți in Confederatia Patronala Concordia. „Le-am transmis astazi reprezentanților mediului de afaceri reuniți…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca anul viitor nu va exista nicio modificare a Codului Fiscal. El a facut aceasta declarație dupa o intalnire cu reprezentanții mediului de afaceri reuniți in Confederatia Patronala Concordia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca anul viitor nu va exista nicio modificare a Codului Fiscal. El a facut aceasta declarație dupa o intalnire cu reprezentanții mediului de afaceri reuniți in Confederatia Patronala Concordia.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca Gabriela Firea este „colega și prietena” sa, dar ca, uneori iși mai trimit „și cate o sageata, dar in limitele bunului simț, a respectului”. El afirma ca Firea „ il va bate pe Nicușor Dan de o sa-i sune apa-n cap” la alegerile pentru PMB, scrie Mediafax.…

- Institutia a organizat joi conferinta internationala „ Curtea de Conturi a Romaniei – Digitalizare in audit “, eveniment aniversar organizat cu ocazia implinirii a 30 de ani de la adoptarea legii de reinfiintare a institutiei. La eveniment au participat: Alina Gorghiu, presedintele interimar al Senatului,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti seara ca, din punctul sau de vedere, se impune o remaniere guvernamentala pana la sfarsitul acestui an. „Stiu si avem o monitorizare a fiecarui ministru din actualul guvern – si PSD, si PNL, la fel cum o are, cred, si prim-ministrul. Din punctul meu…

- PSD este cotat la 37- intentie de vot, in timp ce PNL se claseaza pe locul doi, cu 23-, arata un sondaj Avangarde realizat, in iulie, la comanda PSD. In ceea ce priveste increderea, pe primul loc se afla liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu 25- cota de incredere, urmat de premierul Nicolae Ciuca (18-) si…

- Modificarile aduse in coalitia de guvernare la Codul fiscal nu sunt unele de fond, iar discutiile pe supraimpozitarea pensiilor speciale mari vor continua, a declarat miercuri presedintele PSD, Marcel Ciolacu. „In primul rand, nu este o modificare de fond a Codului Fiscal. Ce ma bucur este ca am reusit,…