- Cei trei candidați sunt senatorii social-democrat Titus Corlațean, liberala Alina Gorghiu și Vlad Alexandrescu, de la USR.Ultima candidatura la conducerea Senatului a fost anunțata de USR la cateva minute dupa demisia lui Meleșcanu, chiar in prima zi a primei sesiuni ordinare a Parlamentulu idin acest…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca senatorii social-democrati vor fi cei care vor decide candidatul partidului la presedintia Senatului, precizand ca nu mai exista la nivelul formatiunii "un for sau cineva care decide totul". "Noi am luat o hotarare in Biroul Permanent…

- Senatorul Paul Stanescu, secretar general interimar al Partidului Social Democrat, a renunțat la șefia PSD Olt. În locul lui a fost ales, la congresul organizat joi, Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, informeaza Mediafax.Paul Stanescu, secretarul general interimar al…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca sunt sanse de 50% sa candideze la sefia partidului la Congresul de luna viitoare, iar in cazul in care va intra in cursa va trece in proiectul sau politic ''o reuniune si o inchegare a fortelor de stanga''. Intrebat,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca va sustine un proiect de modificare a statutului partidului care prevede ca din Comitetul Executiv National (CExN) al formatiunii sa faca parte de drept primarii de mari municipii si presedintii de consilii judetene, potrivit…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara referitor la viitorul congres al partidului ca lucreaza la un proiect politic, insa nu a decis deocamdata daca va candida si a mentionat ca nu exclude posibilitatea de a "face echipa" cu Gabriela Firea.Vezi și: Guvernul…

- Odata cu trecerea PSD in Opozitie, presedintele CSM, Lia Savonea, apropiata de Florin Iordache si de Viorica Dancila, a abandonat-o pe Adina Florea. De asemenea, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, incearca sa tina partidul departe de tema Justitie. Ramasa fara sprijin juridic si politic,…

- Viorica Dancila a anunțat marți noapte, la finalul unei ședințe tensionate a Comitetului Executiv al PSD, ce a durat aproape șase ore, ca și-a dat demisia din funcția de președinte al Partidului Social Democrat.