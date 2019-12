Marcel Ciolacu amenință guvernul Orban cu moțiune de cenzură: de ce nu se grăbește PSD să încerce demiterea cabinetului PNL Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca este „foarte grav” faptul ca Guvernul ia in calcul sa vanda societațile cu capital de stat și ca acest lucru ar putea sa determine PSD sa depuna o moțiune de cenzura, un alt subiect fiind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin: Intram intr-o perioada de restructurare a partidului. PSD a depus o motiune simpla la Senat. Nu excludem depunerea unei motiuni de cenzura pana la finele anului, dar nu asta e prioritatea PSD in acest moment. Timpul e foarte scurt pentru PSD pana la locale si prioritatea nr. 1… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

