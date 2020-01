Marcel Ciolacu: Am să solicit colegilor mei o sesiune extraordinară…

”Deoarece a ieșit informația in spațiul public ca nu pot fi dublate alocațiile pentru copii din cauza impactului bugetar pe pensiile speciale, am sa solicit colegilor mei o sesiune extraordinara cu ordinea de zi: eliminarea pensiilor speciale”, a declarat Ciolacu, conform G4media.



Potrivit unor surse din PSD, sesiunea extraordinara ar urma sa fie convocata in ultima saptamana din ianuarie, chiar inaintea finalului vacanței parlamentare.



Reacția lui Marcel Ciolacu vine dupa ce, joia trecuta, liderul deputaților PNL, Florin Roman, a cerut convocarea unei sesiuni extraordinare…