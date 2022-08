Stiri pe aceeasi tema

Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca pe piața energiei se desfașoara o adevarata specula. Prețurile de vanzare au crescut in mod nejustificat, iar cei care au cumparat energia de la producatori și acum o tranzacționeaza la prețuri de peste zece ori mai mari nu sunt impozitați in niciun fel.

Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța ca Romania și-a vandut intreaga producție de energie electrica pentru acest an, așa ca statul roman trebuie sa cumpere energie ca sa asigure necesarul de consum. Mai mult, prețurile la care s-a vandut energia sunt de zece ori mai mici decat cele la care se cumpara…

Partidul Ecologist Roman (PER) reactioneaza din nou in legatura cu cresterea prețurilor la produsele de baza, punand in centrul discuției scumpirea painii preconizata din toamna cu plus 40%, desi țara noastra se lauda cu producție record la grau.

Marcel Ciolacu trebuie sa le explice romanilor de ce pe noua legislatie preturile la energie si gaze au crescut brusc cu aproape 30%, afirma joi presedintele Senatului, Florin Citu.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, ca este foarte posibil ca masura de compensare a facturilor la energie sa se prelungeasca.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, ca iși dorește o „taxa de solidaritate".

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, despre bilanțul negru al guvernarii prezentat de AUR inaintea bilanțului PSD dupa 6 luni de guvernare, ca a fost o acțiune civilizata dar ca cei din AUR au gresit adresantul.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a indicat joi, la Antena 3, suma minima necesara in opinia sa pentru ca o familie sa supraviețuiasca in Romania.