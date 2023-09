Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, deputatul George Simion, a publicat vineri, pe contul sau de Facebook, o poezie critica la adresa guvernarii Marcel Ciolacu, o satira la adresa masurilor fiscale pe care Executivul le pregatește pentru a crește incasarile la buget și a reduce cheltuielile din administrația publica. Liderul…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca in discutiile cu reprezentantii Comisiei Europene acestia au precizat guvernantilor romani ca "trebuie sa fie o ordine" in privinta cotelor de TVA, prin eliminarea exceptiilor acordate in prezent in mai multe sectoare,

- CFR anunta, luni, ca, din cauza unui deranjament la reteaua de alimentare cu energie electrica, circulatia feroviara este perturbata spre / dinspre Arad.”In cursul acestei dupa-amiezi, 03 iulie 2023, din cauza producerii unui deranjament in statiile Radna-Varadia (de pe sectia Arad – Ilia) la reteaua…

- ANPC a anuntat miercuri, ca a facut un control la restaurantul Pofta Pescarului din Costinesti. Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au gasit mai multe probleme. Astfel, in zona barului este utilizat un recipient pentru depozitarea deseurilor menajere fara capac de protectie;…

- Marile lanturi comerciale au cazut de acord, in cadrul dialogului inceput cu guvernul, ca ar putea sa reduca voluntar preturile la raft la 10 categorii de alimente de baza. Anuntul a fost facut, ieri, de premierul Marcel Ciolacu, insa discutiile vor continua. Pentru ca reducerea sa devina realitate…

- Preturile la unele produse alimentare de baza se vor putea diminua in perioada urmatoare, a anuntat, astazi, premierul Marcel Ciolacu. El sustine ca aceasta scadere nu va pune presiune pe producatorii romani. Relateaza Andrei Serban: Reporter: Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca a primit raspunsul…

- Lista noilor vouchere pentru romani, din programul de guvernare al lui Marcel Ciolacu. Ce categorii vor beneficia de ele Metoda de guvernare prin vouchere pentru diferite categorii este preluata și de noul guvern Marcel Ciolacu, dupa cel condus de Nicolae Ciuca. Doar ca acum este vorba despre și mai…

- Pensiile vor crește, la fel și salariul minim. Așa suna promisiunile carora le-a dat glas Marcel Ciolacu, premierul desemnat, cu scurt timp inainte ca guvernul pe care il va conduce, și din care vor face parte miniștri ai PSD și PNL, sa ajunga sa dea testul votului de investiturp in Parlament. Votul…