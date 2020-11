Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu recunoaște ca nu poate bloca organizarea alegerilor parlamentare in decembrie. Ciolacu a comentat și despre intrarea la guvernare.Citește și: Donald Trump a IZBUCNIT: Vom merge la Curtea Suprema. Nu vreau sa mai gaseasca voturi la 4 noaptea "O sa moara oamenii…

- Principala misiune a viitorului guvern va fi mentinerea locurilor de munca. Acesta este punctul critic din care economia nationala se poate prabusi sau, dimpotriva, isi poate reveni foarte rapid. Teama pierderii locurilor de munca, generata de masurile haotice si neputincioase ale guvernarii PNL a gripat…

- Intrebat daca este posibila o crestere a pensiilor cu 40 la suta, Rares Bogdan a afirmat ca o astfel de majorare "e posibila daca sunt bani". "Daca sunt bani, sigur ca este posibila. Deocamdata, situatia economica a Romaniei a permis o crestere cu 14 la suta. Aceasta crestere cu 14 la suta,…

- Marcel Ciolacu a explicat de ce PSD si PRO Romania nu au vorbit pana acum despre o alianta. "Nu puteam sa negociem parlamentarele in timpul jocului de la locale", a spus liderul PSD. El a recunoscut totusi ca PSD-ului i-ar fi prins bine o alianta cu partidul lui Victor Ponta. "Cel mai bine ar fi…

- Sorin Grindeanu este prim-vicepreședinte in echipa propusa de Marcel Ciolacu pentru conducerea Partidului Social Democrat, fostul prim-ministru revenind in partid dupa o perioada petrecuta la șefia Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), funcție pe care o va…

- Dar votez in cunoștința de cauza, doar un text al carui conținut il vad, il citesc și mi-l asum, și NU o lista cu semnaturi aruncata pe masa in ziua depunerii moțiunii! Voi vota moțiunea de cenzura pentru ca am avut o poziție consecventa in privința acestui guvern incompetent și am VOTAT intotdeauna…

- Partidul Social Democrat face primul pas pentru demiterea Guvernului și depune moțiunea de cenzura impotriva executivului Orban. Demersul social-democraților este o incercare de a opri migrarea aleșilor locali catre Partidul Național Liberal, spus surse din partid. Marcel Ciolacu spune ca s-a luat chiar…

- "Am fost certat ca nu am date despre masurile economice ale Guvernului nostru. M-ati chemat sa prezint masurile legate de alegeri locale, inceperea scolilor si de masurile anti-COVID. Nu m-ati chemat sa prezint masurile Guvenrului PNL. Guvernul nostru a aparat locurile de munca pe toata perioada…