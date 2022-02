Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca actuala coalitie de guvernare va rezista cel putin pana la alegerile generale din 2024, in ciuda unor divergente de politica, si se va folosi de majoritatea parlamentara pentru a implementa reforme pe termen lung. De asemenea,…

- „Anul acesta, eu nu sustin nicio majorare de taxe. Nici anul viitor nu sustin vreo majorare de taxe. In schimb, si in Programul de guvernare si in Planul National de Redresare si Rezilienta asumat de catre domnul Ghinea si fostii colegi de coalitie de dreapta sunt trecute toate aceste masuri. Noi le-am…

- Legea offshore, care blocheaza demararea unor importante proiecte energetice in Marea Neagra, urmeaza sa fie revizuita in prima jumatate a acestui an, dupa mai multe amanari, a declarat vineri, pentru Reuters, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Aceasta lege referitoare la taxarea proiectelor…

- Ministrul Apararii in Guvernul Ciuca si presedinte al Consiliului National al PSD, Vasile Dincu a spus ca actuala coalitie de guvernare, cu liberalii si UDMR, nu se va rupe nici anul acesta, nici anul viitor. Mai mult, Dincu nu exlcude posibilitatea ca la alegerile parlamentar din 2024, PSD sa candideze…

- Șeful PSD a enumerat lista propunerilor de miniștri avizata de Consiliul Politic Național și a spus ca PSD nu a dat primul ministru la prima rotație "pentru ca PSD a decis ca deciziile pentru oameni sunt mai importante decat funcțiile trecatoare".