Marcel Ciolacu acordă tichete sociale din bani europeni pentru copiii săraci Premierul Marcel Ciolacu a anunțat astazi Ordonanța de Urgența prin care se acorda tichete sociale pentru copiii din mediile defavorizate. Valoarea tichetelor va fi de 500 de lei. Șeful Executivului a declarat ca va acorda in anul școlar 2023-2024, prin Ordonanța de Urgența, tichete sociale in valoare de 500 de lei fiecarui copil din mediile defavorizate. Astfel, vor primi aceste tichete copiii proveniți din familiile cu venituri mici și care frecventeaza gradinița sau școala, ciclul primar sau gimnazial. Tichetele vor fi acordate anual, timp de patru ani, incepand cu acest an scolar 2023-2024.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi ca guvernul va acorda tichete sociale in valoare de 500 de lei pentru fiecare copil dintr-o familie cu venituri mici, care merge la gradinita si la scoala. Peste 400.000 de copii vor beneficia de acest sprijin. Tichetele vor fi acordate anual, timp de patru ani.…

- Incepind cu anul școlar 2023-2024, 410.000 de copii din medii defavorizate vor primi tichetele educaționale de 500 de lei, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.Șeful Executivului a precizat ca prin Ordonanta de Urgenta, Guvernul va acorda tichete sociale in valoare de 500 de lei pentru fiecare copil…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi ca prin Ordonanta de Urgenta Guvernul va acorda tichete sociale in valoare de 500 de lei pentru fiecare copil dintr-o familie cu venituri mici, care merge la gradinita si la scoala, la cursuri primare si gimnaziale, peste 400 de mii de copii urmand a beneficia…

- Premierul Marcel Ciolacu va adopta, in ședința de Guvern de joi, o Ordonanța de Urgența prin care vor fi reglementate jocurile de noroc in Romania. In acest OUG sunt prevazute mai multe masuri care vor provoca un adevarat cutremur in lumea jocurilor de noroc.CONSULTAȚI AICI INTREG PROIECTUL Spre…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul urmeaza sa aprobe o ordonanta de urgenta privind reduceri de cheltuieli in sistemul bugetar care cuprinde 50 de masuri. Seful Executivului a avut, miercuri, o intalnire de lucru cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la sediul ministerului. “Am avut o…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul urmeaza sa aprobe o ordonanta de urgenta privind reduceri de cheltuieli in sistemul bugetar care cuprinde 50 de masuri. Seful Executivului a avut, miercuri, o intalnire de lucru cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la sediul ministerului. „Am avut o…