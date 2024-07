Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost demis din funcția de președinte al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP), Mihai-Calin Precup a fost numit in funcția de secretar de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului. Alaturi de Precup, și-au mai prezentat demisiile și vicepreședinții…

- Mihai-Calin Precup a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Marcel Ciolacu publicata marti seara in Monitorul Oficial.

- Mihai Calin Precup a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Cancelariei prim ministrului, printr o decizie a premierului Marcel Ciolacu publicata marti seara in Monitorul Oficial.Anterior, Precup a fost eliberat, la cerere, din functia de presedinte al Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea…

- Marți, 16 iulie, președintele Mihai Precup și cei 2 vicepreședinți, respectiv Victor Moraru și Ciprian Hojda, și-au depus demisiile din cadrul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice, super-agenția care controleaza toate companiile de stat din Romania. Plecarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca va solicita demisia conducerii Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP), in cazul in care Comisia Europeana considera ca este necesar, iar procedura va fi reluata. Premierul a fost intrebat daca…

- Provizoratele reprezinta o problema majora in cadrul companiilor de stat, susține Mihai Precup, presedintele Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP). Intr-un comunicat emis miercuri, Precup a explicat ca rotația frecventa a membrilor consiliilor de…

- Banca Japoneza pentru Cooperare Internaționala (JBIC) exprima interes pentru a a cofinanța Fondul de Fonduri de Capital de Risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund) din Romania și pentru a achiziționa obligațiuni Samurai denominate in yeni japonezi, emise de Ministerul Finanțelor. Mihai Precup, președintele…