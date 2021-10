Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, l-a sunat pe Dacian Cioloș au confirmat surse politice din PNL și USR, pentru Puterea.ro, cei doi urmand a se intalni la mijlocul saptamanii urmatoare in perspectiva reluarii dialogului intre cele doua partide. Scopul intrevederii nu este cooptarea la guvernare a USRiștilor,…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca l-a sunat, vineri, pe presedintele USR Dacian Ciolos, o intalnire urmand a avea loc cel mai probabil la inceputul saptamanii viitoare, au declarat surse politice pentru News.ro. Discutia dintre cei doi a fost una protocolara, premierul desemnat spunandu-i lui Dacian…

- Criza politica continua in Romania, asta chiar daca avem un Premier desemnat in persoana lui Nicolae Ciuca. Anunțul a fost facut de catre insuși președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care, in stilul sau caracteristic, a facut o scurta conferința de presa la care a fost invitat și Ciuca. „Am reiterat…

- ”Am fost foarte multumit si bucuros ca PNL a venit cu o noua abordare, s-a votat acolo, in unanimitate, un candidat care mi-a fost propus, in persoana domnului Nicolae Ciuca. Analizand intreaga situatie, si tragand concluziile care se impun, am decis sa il propun candidat de prim-ministru pe domnul…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, inainte de sedinta plenului reunit in care se va da votul de incredere pentru Cabinetul Ciolos ca social-democratii vor vota impotriva. ”Biroul Permanent National al PSD a decis in unanimitate ca nu vom vota Guvernul. Vom vota contra”, a spus…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, insista pe ideea alegerilor anticipate și spune ca acestea pot fi declanșate inainte de expirarea termenului de 45 de zile in care premierul Citu trebuie sa vina cu Guvernul in Parlament pentru un vot de incredere.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca actualul Guvern Cițu este cazut, in orice situație. Fie ca va pica prin moțiune de cenzura, fie ca se schimba structura guvernamentala ca urmare a demisiei miniștrilor USR-PLUS. ”Acest Guvern este cazut, indiferent cat vorbim noi de moțiuni sau…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri presedintelui Klaus Iohannis sa ii ceara "urgent" demisia premierului Florin Citu, pentru ca legile in vigoare interzic numirea ca ministru a celor condamnati penal.