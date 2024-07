Marcel Ciolacu a punctat ca retragerea candidaturii presedintelui american Joe Biden pentru al doilea mandat nu va avea nicio influenta asupra tarii noastre, SUA fiind partenerul strategic al Romaniei. „America este partenerul strategic, in principal, in primul si in primul rand in ceea ce priveste securitatea Romaniei”, a spus seful PSD. Fara vize in SUA, […] The post Marcel Ciolacu a mutat data de la care romanii vor circula in SUA fara viza. Ce se intampla dupa ce Joe Biden si-a retras candidatura first appeared on Ziarul National .