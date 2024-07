Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a mulțumit Franței ca și-a asumat rolul de națiune-cadru a Grupului de lupta multinațional al NATO și pentru ca participa in Romania cu un contingent substanțial de militar, transmite Agerpres.

- Un barbat cu cetatenie moldoveneasca si romana, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional specializat in traficul international cu autoturisme furate pe teritoriul Frantei, a fost depistat si retinut, joi, de politistii de frontiera din Punctul…

- Romania va infrunta Slovacia in ultima etapa din faza grupelor, de la ora 19:00. „Tricolorii” ar putea juca cu Franța in „optimi”, iar L'Equipe a scris despre posibila adversara. Romania ocupa in prezent primul loc in grupa E, dar fiecare echipa are 3 puncte acumulate. Selecționata de pe locul 2 din…

- COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Cooperarea economica, valorile comune si conexiunile intre cetatenii nostri fac si mai puternice relatiile romano italiene Italia este partener strategic si prieten apropiat al Romaniei. Parteneriatul nostru consolidat se bazeaza pe relatii politice, economice…

- 1479: A venit pe lume Lisa Gherardini, cea care dupa maritiș avea sa devina Lisa (ori Mona Lisa) del Giocondo. Portetul sau, comandat de soț și pictat de Leonardo da Vinci, a ajuns una dintre cele mai prețuite opere de arta. Enigmaticul suras al Giocondei din tablou a dus la puzderie de discuții și…

- Romania traieste intr-un simulacru democratic – observat de altfel si in alte tari – un stat hibrid in care presedintele trebuie sa fie ales si acceptat pentru a raspunde criteriilor impuse de partenerul strategic. Ceea ce urmareste U.E. este o forma de neo-colonialism supranational printr-un transfer…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca urmare a unei intrevederi cu Șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite și conducatorul Emiratului Abu Dhabi, ca asigurarea securitații in zonele celor doua state va contribui la impulsionarea relațiilor comerciale.

- Reforma fiscala propune reduceri de taxe pentru familiile cu doi sau mai mulți copii, avand ca scop sprijinirea natalitații. Guvernul lucreaza la o reforma fiscala destinata sa incurajeze creșterea ratei natalitații in țara, prin intermediul unui sistem de scutiri fiscale pentru familiile cu doi sau…