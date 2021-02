Marcel Ciolacu a inceput sa poarte masca de protecție la toate evenimentele la care participa, indiferent ca sunt in spațiu inchis sau deschis. Asta e vestea buna. Cealalta este ca nu are de unde sa iși procure tot timpul, pentru ca luni in Parlament a declarat ca masca pe care o avea pe fața o […] The post Marcel Ciolacu a inceput sa poarte masca de protecție. De la SPP appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .