- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca partidul pe care il conduce va depune luni, 17 august, motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Ludovic Orban.

- Liderii PSD discuta in ședința CExN despre depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban. Președintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu le-a transmis liderilor din teritoriu ca ii asuma depunerea unei moțiuni de cenzura și adoptarea acesteia de catre Parlament.

- „Nu am discutat, vom discuta la momentul potrivit. Nu cred ca in perioadele cand sunt alte probleme, e oportun sa vii cu o moțiune de cenzura, dar nici nu vad o catastrofa, este un instrument constituțional, un instrument politic in mana Opoziției. Nu știu, depinde de foarte-foarte multe chestiuni care…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu susține luni, pe Facebook, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi depusa și va trece.„Moțiunea de cenzura va trece și acest Guvern va raspunde pentru toata criza economica, pentru manipularea datelor și pentru toate hoțiile de sute de milioane de…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceau, considera ca e nevoie ca actualul executiv sa fie demis pana la venirea toamnei. Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi depusa la inceputul lunii septembrie, a declarat, marți, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. El spune ca viitorul Executiv…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca partidul sau va depune o moțiune de cenzura impotriva Executivului condus de Ludovic Orban, la finalul starii de alerta. Ciolacu susține ca Guvernul a ocolit Parlamentul propunand o ordonanța care restrange drepturile și libertațile romanilor,…

- Planurile privind o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Orban prind contur. Liderul PSD, Marcel Ciolacu a anunțat ca documentul prin care se cere demiterea actualului Executiv va fi depus imediat dupa incetarea starii de...

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a atacat public intenția periculoasa a PSD de a depune moțiune de cenzura impotriva guvernului Orban in plina stare de alerta, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a sarit in sus, revoltat, spunand ca președintele minte. In fapt, dupa tehnica „hoțul…