Marcel Ciolacu a explodat din cauza PNRR: Avem o ciumă a pensiilor speciale Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seara, ca Romania trebuie sa indeplineasca jalonul referitor la pensiile speciale din PNRR, pentru ca nu este de acord sa se piara bani. "Avem o ciuma a pensiilor speciale care este o inechitate", a afirmat liderul PSD, afirmand, insa, ca "nu e o problema sa scapam de aceasta ciuma ca s-a scapat si de la ciuma de la PSD".

