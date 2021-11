Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu marșeaza, declarativ, pe impozitarea progresiva, și susține ca "cine deține vile impresionante cu piscina, cine își permite sa aiba iaht și schimba an de an limuzinele de lux nu va suferi prea tare din pricina creșterii cu câteva procente a impozitului".Ciolacu…

- PNL si PSD incearca sa formeze o majoritate parlamentara stabila Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Am gasit multe lucruri care pot sa ne uneasca, a declarat presedintele PNL, Florin Cîtu, dupa doua ore de negocieri cu liderul PSD, Marcel Ciolacu. A fost…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, printr-o postare publicata sambata pe Facebook, ca premierul demis, Florin Cițu, a dat ”un ultim spectacol al delirului politic” și l-a criticat pe acesta pentru ca romanii au parte de ”frig, foamete, saracie”. Liderul social-democraților i-a transmis premierului…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a intrebat joi ce are președintele Klaus Iohannis cu romanii din localitați conduse de edili de stanga, dupa ce social-democrații au zis ca depun plangere penale impotriva premierului asupra modului in care au alocat sumele catre primari și șeful statului i-a numit…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, dupa ședința Comitetului Politic Național al PSD, ca liderii partidului au decis sa depuna o moțiune de cenzura doar atunci cand vor avea voturile necesare. Ciolacu a precizat ca acum opoziția are 204 voturi, din cele 234 necesare pentru demiterea guvernului.…

- Liderul PSD a declarat, luni, intr-o conferința de presa ca oamenii vot ieși in strada, iar președintele Klaus Iohannis iși va recunoaște greșeala pe care a facut-o numindu-l pe Florin Cițu in frunte Executivului. „Romanii și-au dat seama cu cine au de-aface și vor ieși in strada și atunci…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca Senatul trebuie sa introduca de urgența pe ordinea de zi proiectul 'Fara penali in funcții publice' pentru ca mai apoi sa fie organizat un referendum prin care romanii sa consimta demiterea premierului Florin Cițu. Amitim ca șeful Guvernului a fost inchis in SUA…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca Romania este „un stat vulnerabil” in acest moment si ii cere presedintelui Iohannis, pe care il numeste „autorul moral al acestei situatii”, sa intervina si „sa puna capat”. Liderul social-democrat acuza ca premierul Citu nu are autoritate in fata ministrilor,…