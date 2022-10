Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a multumit vineri colegilor din familia europeana pentru adoptarea Rezolutiei prin care se exprima clar sprijinul total pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, relateaza Agerpres.

- Potrivit președintelui social-democraților, este foarte important ca in aceasta perioada "sa fim cu toții uniți și sa acționam pentru țara noastra". "In aceasta chestiune nu e loc de orgolii și rivalitați", a transmis Marcel Ciolacu, intr-un mesaj postat, vineri, pe Facebook. El a subliniat, in context,…

