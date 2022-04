Marcel Ciolacu a anunțat singura posibilitate în care România va intra în recesiune Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, joi, la Buzau, ca Romania are o crestere economica mai mare decat in zona euro, ceea ce este imbucurator, si ca tara noastra va intra in recesiune, daca zona euro va intra in recesiune, dar momentan nu este declansata o criza economica si o recesiune in zona euro. ”E normal in contextul actual, sa nu mai avem aceeasi crestere economica”, a spus presedintele PSD, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

