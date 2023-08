Marcel Ciolacu a anunţat prelungirea valabilităţii poliţelor Euroins până la data de 8 decembrie Prim-ministrul a explicat ca aceasta masura este luata deoarece sunt in vigoare peste 1,8 milioane de polite emise de Euroins. “O alta decizie importanta este prelungirea valabilitatii politelor Euroins cu inca trei luni, adica pana pe 8 decembrie. Motivul acestei modificari cred ca este legitim. Sunt inca in vigoare peste 1,8 milioane de polite emise de Euroins, iar daca s-ar pastra termenul actual de expirare, 8 septembrie, este evident ca ar exista un real pericol de scadere a gradului de cuprindere in asigurare obligatorie RCA a unui segment urias din parcul auto national”, a explicat Marcel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anuntat ca aproba prelungirea valabilitații polițelor Euroins cu inca trei luni, explicand ca aceasta modificare este legitima. Politele RCA vor fi valabile pana pe 8 decembrie, a precizat seful Guvernului, Marcel Ciolacu.„O alta decizie importanta este prelungirea valabilitații polițelor…

- Valabilitatea polițelor RCA Euroins, prelungita de Guvern cu inca trei luni. Care este noua data la care vor expira asigurarile Valabilitatea polițelor RCA Euroins va fi prelungita joi de Guvern cu inca trei luni. Astfel, acestea urmeaza sa expire pe 8 decembrie 2023. In prezent sunt in vigoare 1,8…

- Valabilitatea politelor Euroins urma sa expire pe 8 septembrie, iar premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, prelungirea valabilitatii acestora cu inca trei luni, pana la data de 8 decembrie, informeaza News.ro.Marcel Ciolacu a explicat ca aceasta masura este luata deoarece…

- Guvernul Romaniei a anuntat ca aproba, joi, prelungirea valabilitații polițelor Euroins cu inca trei luni, explicand ca aceasta modificare este legitima. Premierul Marcel Ciolacu a spus, joi, ca modificarea este legitima, avand in vedere sunt inca in vigoare peste 1,8 milioane de polițe RCA emise de Euroins.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern de joi, 31 august, prelungirea valabilitatii politelor emise de Euroins. „O decizie importanta luata astazi este prelungirea valabilitatii politelor Euroins cu inca trei luni. Adica pana pe 8 decembrie. Motivul acestei modificari cred…

- Propunerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), de prelungire a valabilitații polițelor Euroins cu inca 3 luni, este doar o capcana pentru cei 2,5 milioane de șoferi prinși la firma falimentara. Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) nu are bani nici pentru despagubirile pe dosarele City,…

- ”CITR, in calitate de lichidator judiciar all Euroins, a solicitat si a primit aprobarea Tribunalului Bucuresti pentru prelungirea unor termene de interes pentru creditori. Solicitarea CITR are la baza dorinta si necesitatea de a informa cat mai multi creditori ai Euroins despre faliment si drepturile…

- Euroins a intrat, oficial, in faliment. Decizia a fost luata vineri, de Tribunalul Bucuresti, la cererea Autoritatatii pentru Supraveghere Financiara. De astazi incepe sa curga termenul de 90 zile in care asigurarile inca mai sunt valabile. Dupa ce judecatorii Tribunalului București au decis, pe 26…