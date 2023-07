Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a anunțat aprobarea unei hotarari de guvern, prin care caile ferate romane urmeaza un proces de modernizare.„Aprobam azi HG și planul național privind implementarea sistemului european de management al traficului feroviar. Este o premiera. Avem un plat detaliat…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, le cere celor din subordine sa prioritizeze munca la PNRR. Din acest motiv, spune acesta, reprezentanții din executiv care au proiecte inscrise in PNRR nu vor avea concediu in aceasta vara.„Trebuie sa finalizam renegocierea PNRR. Toți cei din Guvern care coordoneaza…

- Premierul Romaniei le cere autoritaților sa nu faca uz de zel in controalele de la azilele din țara.„Rezultatul preliminar pe care l-am solicitat la nivel national arata ca dupa verificarea a aproapepe 1.100 de astfel de centre, 13 au fost inchise. CITESTE SI BREAKING NEWS Ciolacu a acceptat…

- Executivul aproba vineri ordonanța de urgența ce introduce mecanismul prin care se stopeaza creșterea prețurilor la alimentele de baza. „Este prima ținta importanta enunțata și asumata de acest Guvern”, spune Marcel Ciolacu.

- Premierul Nicolae Ciuca și liderul PSD, Marcel Ciolacu anunța ca se va adopta un memorandum privind creșterea salariilor in sectorul Educației Premierul Nicolae Ciuca și liderul PSD, Marcel Ciolacu anunța ca se va adopta un memorandum privind creșterea salariilor in sectorul Educației Premierul Nicolae…

- Reacții PSD la anunțul lui Ciolacu - Victor negrescu: Oamenii politici trebuie sa iși adapteze agenda in raport cu așteptarile pe care cetațenii le auEuroparlamentarul PSD Victor Negrescu, deputata PSD Oana Florea, senatorul Calin Gheorghe Maties și Alexandru Petrescu reacționeaza dupa ce Marcel…

- Președdintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat cu privire la intarzierile la cererea trei de plata pentru PNRR ca nu sunt intarzieri mari daca este luat in considerare intregul tablou europea. In ceea ce privește chestiunea pensiilor speciale, șeful PSD spera ca aceasta sa nu cada in sarcina viitorului …

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost asteptat, sambata, in fata sediului filialei judetene a partidului, de mai multe persoane, majoritatea varstnici, care i-au cerut sa nu voteze o serie de initiative legislative si sa se opuna introducerii portofelului digital. „Vreau sa va spun in felul urmator:…