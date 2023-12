Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Ludovic Orban, fost președinte al PNL, cere incetarea mandatului lui Alfred Simonis (PSD) in funcția de președinte interimar al Camerei Deputaților. Simonis a devenit președinte interimar al Camerei in anul 2023, in locul lui Marcel Ciolacu, in momentul in care Ciolacu a preluat funcția de…

- Secretarul de stat in Ministerul Finanțelor Alin Chitu și-a dat demisia. El a fost eliberat la cerere din funcție, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Potrivit informațiilor Profit.ro, buzoianul Alin Chitu și-a dat demisia cu intenția…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, si a dat demisia din functia de presedinte executiv al PUSL. El si a comunicat decizia pe grupurile interne de partid, potrivit stiripesurse.roPiedone si a motivat decizia invocand neintelegeri interne privind calea de urmat a partidului. In acelasi timp…

- Iata cine e favoritul romanilor pentru funcția de președinte. Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoana este prima optiune pentru alegerile prezidentiale, din postura de candidat independent, avand aproximativ un sfert din intentiile de vot, urmat in ordine de Marcel Ciolacu, George…

- Tudor Buzatu, fiul presedintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, si-a dat demisia din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului. Decizia de eliberare la cerere a lui Tudor Buzatu din aceasta calitate a fost semnata luni de premierul Marcel Ciolacu si publicata in Monitorul…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat sambata, dupa sedinta Biroului Permanent National, ca presedintele CJ Vaslui Dumitru Buzatu – retinut de DNA pentru o mita de peste 1 milion de lei – a fost exclus din PSD, scrie news.ro . De asemenea, fiul acestuia, Tudor Buzatu, a demisionat din functia de…

- Magistratul Nicolae Șova și-a dat demisia din funcția de președinte interimar a Judecatoriei Chișinau. Cererea de eliberare a fost aprobata astazi de catre membrii CSM aflați in ședința, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. Livia Mitrofan a fost aleasa in funcția de președinte interimar al…